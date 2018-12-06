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В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование

В Украине ввели трехлетнее бюджетное планирование
18:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада внедрила среднесрочное бюджетное планирование.

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс о внедрении среднесрочного бюджетного планирования. За соответствующее решение по законопроекту №8044 проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин назвал основными рисками для внедрения в Украине среднесрочного бюджетного планирования отсутствие законодательного урегулирования целостной системы государственного стратегического планирования.

"Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады ко второму чтению учел 106 правок, а 46 отклонил. В окончательном варианте предлагается усовершенствовать новую редакцию статьи 33 кодекса о бюджетной декларации, предусмотрев определение такого документа, статуса и срока его действия. Также предлагается уточнить предложенные правительством изменения к регламенту, а именно - конкретизировать процедуры рассмотрения бюджетной декларации в части принятия решения. Предлагается обязать обнародование бюджетной декларации вместе с аналитическими материалами", - сказал депутат.

Ищейкин отметил, что предлагается предусмотреть применение новых положений кодекса относительно прогноза местного бюджета с 2020 года.

Согласно пояснительной записке к документу, целью закона является создание правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования, дальнейшее развитие программно-целевого метода, а также совершенствование отдельных норм Бюджетного кодекса Украины, регулирующих отношения, возникающие в процессе исполнения бюджетов, отчетности об их выполнении и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, и вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

"Предусматривается установление бюджетных правил, в частности, дефицита государственного бюджета и объема предоставления государственных гарантий, утверждение Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный период, перечень случаев уточнения границ, определенных Бюджетной декларацией, при подготовке проекта Государственного бюджета и Бюджетной декларации на следующий период. Также предусматривается обновление бюджетного календаря, а именно - установление сроков подготовки Бюджетной декларации и информации, необходимой для ее составления. Предлагается нормировать понятие "фискальные риски" и установить, что общая оценка фискальных рисков и отчет о финансовом риске включается в соответствии с Бюджетной декларации и в прилагаемых к проекту закона о Государственном бюджете", - говорится в документе.

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Также отмечается, что принятие закона будет способствовать построению эффективной системы управления государственными финансами, распределения бюджетных средств и эффективному предоставлению государственных услуг через внедрение среднесрочного бюджетного планирования, которое имеет целью обеспечение распределения ресурсов в соответствии с определенными приоритетами государства, усиления бюджетной дисциплины, планирования и оценки выполнения государственного бюджета, усиления контроля за фискальными рисками и осуществление мер по их минимизации.

Как сообщалось, Верховная Рада в марте отклонила разработанный Кабинетом министров законопроект о введении в Украине среднесрочного бюджетного планирования, который предусматривает разработку Минфином до 15 мая 2018 года проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы и утверждение их правительством не позднее 1 июня 2018 года.

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Верховная Рада, ВРУ, Госбюджет, Бюджет, Константин Ищейкин.
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