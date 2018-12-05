"Это бюджет развития и роста": Парубий подписал госбюджет-2019

Новости Бизнеса: Спикер Верховной Рады поставил подпись под законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

Подписав закон, Парубий отметил: "Мы приняли этот бюджет, соблюдая все требования бюджетного законодательства - до 1 декабря".

По его словам, "это гарантирует, в первую очередь, уверенность каждого украинца, что в новый год мы войдем со сбалансированным бюджетом".

"И это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров", - подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады также отметил, что "это бюджет развития и роста".

"Но, по-моему, главное - что, как и в предыдущие четыре года, - это бюджет, в первую очередь, укрепление обороны и безопасности нашего государства", - добавил Парубий.

Как сообщалось, 23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.