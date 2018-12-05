"Это бюджет развития и роста": Парубий подписал госбюджет-2019

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".
Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.
Подписав закон, Парубий отметил: "Мы приняли этот бюджет, соблюдая все требования бюджетного законодательства - до 1 декабря".
По его словам, "это гарантирует, в первую очередь, уверенность каждого украинца, что в новый год мы войдем со сбалансированным бюджетом".
"И это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров", - подчеркнул Парубий.
Председатель Верховной Рады также отметил, что "это бюджет развития и роста".
"Но, по-моему, главное - что, как и в предыдущие четыре года, - это бюджет, в первую очередь, укрепление обороны и безопасности нашего государства", - добавил Парубий.
Как сообщалось, 23 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.