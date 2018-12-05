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В Украине сорвали процесс проведения выборов из-за военного положения

В Украине сорвали процесс проведения выборов из-за военного положения
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Верховная Рада

Новости Украины: В связи с введением военного положения выборы 23 декабря в 10 областях в ОТГ провести невозможно.

В связи с введением военного положения выборы 23 декабря в 10 областях в объединенных территориальных громадах провести невозможно.

Как передает корреспондент, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на форуме местного самоуправления, который проходит в Киеве.

Он отметил, что состоялась дискуссия по поводу того, как проводить выборы в тех 10 областях, где введено военное положение.

"Мы все вместе в одной позиции, что было бы правильно, если бы выборы прошли независимо от введения военного положения. Но хотел бы сообщить..., мы провели подетальные консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады, юридическим отделом парламента и пришли к общему пониманию, что, к сожалению, на сегодняшний день это невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван", - подчеркнул Парубий.

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Он считает, что не будет "никаких трудностей и проблем" для ЦИК после завершения срока, который определен указом президента и ВРУ по завершению военного положения, чтобы снова начать процесс выборов.

"И в ближайший период выборы в громадах в тех 10 областях, где было объявлено военное положение, будут объявлены и проведены открытым и демократичным способом, чтобы мы не поставили под какое-либо сомнение юридические основания и право выбора, право конкуренции при проведении этих выборов", - добавил председатель Верховной Рады.

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Выборы, ЦИК, Андрей Парубий, Военное положение, ОТГ.
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