Курс криптовалют на 14 декабря: все валюты в "красной зоне"

Новости Бизнеса: За последние 24 часа все курсы криптовалют упали в цене, наибольшие потери показал Bitcoin Саsh, который упал на 12,61%.

Цена на биткоин (Bitcoin) упала до нового 15-месячного минимума. Биткоин в четверг упал в цене до 3,23 тыс. долл., снизившись на 6,1% со среды - самый низкий уровень с 15 сентября 2017 года.

Биткоин падал с 6 тыс. долл. на 14 ноября в течение четырех из последних пяти торговых недель, и, по словам одного из аналитиков, чем дольше он будет стоять на месте в цене, тем более вероятность продолжения движения вниз.

"Цена биткоина продолжает колебаться в диапазоне 3 тыс. долл... Общественность в значительной степени списала криптовалюты как причуду, и новые деньги не поступают. Отсутствие спроса по-прежнему будет большой проблемой", - отметил аналитик Яни Зиединс.

В пятницу, 14 декабря, все наиболее ликвидные криптовалюты продолжили дешеветь. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют составляет 55,1%. Общая капитализация всех криптовалют упала до $104,968 млрд. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 13:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 3,18% - до $3 316, Ripple - на 2,44%, до $0,296, Ethereum - на 3,59%, до $86,56, Stellar - на 7,25%, до $0,103. При этом Bitcoin Саsh подешевел на 12,61%, до $86,18 и выбыл из Топ-5 наиболее ликвидных криптовалют. Его место занял Bitcoin SV, который вопреки общему тренду рынка вырос на 8,85% до – $78,38.

Данные по состоянию на 13:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 3,18% до $3 316, капитализация 57 786 млрд долларов.

Ethereum опустился на 3,59%, подешевел до 86,56 доллара, капитализация второй криптовалюты — 8 983 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,296 доллара, опустился на 2,44%, капитализация — 12 153 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 12,61% и составил 86,18 доллара, капитализация — 1 508 млрд.

EOS опустился на 4,12%, стоимость — 1,87 доллара, капитализация — 1 691 млрд.

Stellar подешевел в цене за 24 часа на 7,25%, цена —0,103 доллара и капитализация — 1 993 млрд доллара.

Litecoin подешевел на 1,57% до 23,68 доллара, капитализация — 1 410 млрд доллара.

Tether — капитализация — $1 860 млрд, подешевел на 0,24%.

Cardano упал в цене на 4,15%, стоимость — 0,02 доллара, капитализация — 754 812 млрд.

Monero понизился в цене на 0,99%, стоимость - $42,37, капитализация - $705 290 млрд.

Bitcoin SV упал в цене за 24 часа на 8,85%, цена —78,38 доллара и капитализация —1 372 млрд доллара.

Торговые объемы за минувшие сутки составляют: Bitcoin - $4,317 млрд, Ripple - $290 млн, Ethereum - $1,726 млрд, Stellar - $61 млн, Bitcoin Cash - $95 млн.