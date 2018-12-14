Доллар и евро ползут вверх: свежий курс валют от НБУ на 14 декабря

На пятницу, 14 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 5,9 копейки.
Евро вырос на 13,6 копейки - до 31,69 гривни за евро.
Курсы валют на 14.12.2018:
100 долларов США – 2786.7006
100 евро – 3168.7573
100 польских злотых – 738.2079
10 российских рублей – 4.2060
100 швейцарских франков – 2807.4398
100 юаней – 404.9737
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.