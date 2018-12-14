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Доллар и евро ползут вверх: свежий курс валют от НБУ на 14 декабря

Доллар и евро ползут вверх: свежий курс валют от НБУ на 14 декабря
09:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.

На пятницу, 14 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 5,9 копейки.

Евро вырос на 13,6 копейки - до 31,69 гривни за евро.

Курсы валют на 14.12.2018:

100 долларов США – 2786.7006

100 евро – 3168.7573

100 польских злотых – 738.2079

10 российских рублей – 4.2060

100 швейцарских франков – 2807.4398

100 юаней – 404.9737

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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Евро, Доллар, Нацбанк, Валюта, Курс валют, Официальный курс НБУ.
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