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НБУ перевыпустит банкноту времен УНР

НБУ перевыпустит банкноту времен УНР
13:12 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины в понедельник, 17 декабря 2018 года, выпустит сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен" к 100-летию УНР.

Национальный банк Украины 17 декабря 2018 года выпустит сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.

Выпуск сувенирной банкноты посвятили 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введению в обращение первых украинских бумажных денег, сообщает пресс-служба НБУ.

"Сувенирная банкнота "Сто гривен" изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца). Ее размеры: 80 × 170 мм. Тираж сувенирной банкноты – 100 000 штук (в том числе 50 000 штук в сувенирной упаковке)", - говорится в сообщении.

Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты – банкнота 1918 года номиналом 100 гривен (лицевая сторона), вверху слева от которой надпись "Украина", а внизу - "К событиям Украинской революции 1917-1921".

Также слева на лицевой стороне изображен трезубец. Снизу слева от основного изображения находится надпись "100 лет", цвет которой при изменении угла наклона банкноты меняется от золотистого до зеленого.

Отмечается, что стилизованные изображения украинских флагов под действием УФ-лучей приобретают желто-голубое свечение. Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Напомним, Национальный банк Украины с 17 декабря 2018 года вводит в обращение памятную монету "К новогодним праздникам" из нейзильбера номиналом 5 гривень.  На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены: вверху надпись - Украина, под которой малый Государственный Герб Украины, в центре - три ангела; слева - год чеканки монеты 2018; внизу - номинал 5 гривень; по кругу - стилизованное изображение снежинок и звездочек; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа).

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НБУ, Сто гривен, Сувенирная банкнота, 100-летие УНР.
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