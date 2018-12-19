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Нацбанк подал многомиллиардный иск против Коломойского

Нацбанк подал многомиллиардный иск против Коломойского
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Нацбанк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского.

Национальный банк Украины 18 декабря подал в первую инстанцию суда Республики и кантона Женевы иск против одного из бывших акционеров ПриватБанка - Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, подача указанного иска является следующим этапом начатого в июне судебного разбирательства в суде Республики и кантона Женевы.

"Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость подачи судебной претензии, с которой НБУ обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки урегулировать вопрос погашения И.Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке оказались безуспешными, регулятор подал иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - цитируется в сообщении начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

НБУ также напоминает, что для обеспечения выполнения И.Коломойским взятых на себя обязательств по личным поручительствам, центробанк в начале июня этого года подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

"По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу НБУ об обращении взыскания залогов по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн. В том числе 17 из 20 судебных решений уже вступили в законную силу и по 14 из них были направлены исполнительные документы в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", - указанно в сообщении.

Национальный банк надеется, что швейцарский и украинский суды удовлетворят его требования.

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Как сообщалось, правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В июне 2018 года Нацбанк подал судебные претензии в Швейцарии и иски Украине И.Коломойского относительно невыполнения им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам по кредитам рефинансирования, выданным ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. Общая задолженность по пяти кредитным соглашениям на тот момент составляла около 10 млрд грн.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (273,391 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

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НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Игорь Коломойский.
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