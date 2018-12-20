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Украина купила ядерного топлива на $414 миллионов

Украина купила ядерного топлива на $414 миллионов
19:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина в январе-октябре 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $413 млн 523,6 тыс., что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года ($381 млн 176,7 тыс.).

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за указанный период для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $292 млн 118,2 тыс., шведского производства – на $121 млн 405,4 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за 10 месяцев 2018 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 70,6%, у Westinghouse (Швеция) – 29,4%.

Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Ядерное топливо, Госстат, Westinghouse, ТВЭЛ.
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