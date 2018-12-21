Скачать
Пятница, 21.12.2018
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии в 2019 году
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания
Итоги 2018 года: самые громкие звездные разводы и расставания

ФГВФЛ начал возмещать средства вкладчикам "ВТБ-банка"

ФГВФЛ начал возмещать средства вкладчикам &quot;ВТБ-банка&quot;
17:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Вкладчикам закрытого "ВТБ-банка" начали возвращать деньги.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 декабря начал возмещение средств вкладчикам признанной неплатежеспособной и ликвидированной украинской "дочки" российского "ВТБ-Банка".

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Для получения своих средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных на сайте ФГВ банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Ранее в Нацбанке уверяли, что 97% вкладчиков ВТБ Банка (59,1 тыс. человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Более объемные вклады возместят в пределах указанной суммы.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

19 декабря Национальный банк Украины решил ликвидировать ВТБ Банк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вклады, ВТБ Банк, ФГВФЛ, Возвращение средств.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 Украинцам придут рекордные платежки за тепло: что делать
04 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
Потепление будет недолгим: в Украине снова ударят морозы
В Украине от гриппа умерли еще два человека
В Украине от гриппа умерли еще два человека
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации и планах
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
День зимнего солнцестояния 2018: что обязательно нужно сделать 22 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь