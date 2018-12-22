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Суббота, 22.12.2018
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Украинцам с большим трудовым стажем повысят пенсию с нового года

Украинцам с большим трудовым стажем повысят пенсию с нового года
15:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 января 2019 года правительство повысит пенсии лицам старше 65 лет с большим трудовым стажем.

Минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет будет повышена с 1 января 2019 до 1669 грн. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой конференции.

"Будет обеспечено повышение минимальной пенсии с 1 января 2019 года на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин. Также произойдет повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля - до 1564 грн и с 1 декабря - до 1638 грн", - отметил министр.

По его словам, в следующем году также будет осуществлен первый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы. Сейчас Минсоцполитики работает над проектом соответствующего решения.

При этом он добавил, что трудовые пенсии будут повышены по индивидуальным показателям пенсионеров, в том числе стаж и зарплата, на коэффициент, который будет определяться, как 50% темпов роста зарплаты и 50% темпов роста инфляции за 2018 год.

Как сообщалось, филиалы ОАО "Укрпочта" в областях Украины подписали протоколы о доставке пенсий с региональными управлениями Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений во всех регионах Украины без исключения.

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Повышение пенсий, Андрей Рева, 1 января 2019 года, Большой трудовой стаж, Пенсонеры.
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