Нацбанк готов снизить учетную ставку, но только при одном условии

Новости Бизнеса: НБУ назвал условие снижения учетной ставки.

В Национальном банке готовы снизить уровень учетной ставки при условии значительного снижения темпов инфляции.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"Если речь идет о снижении процентных ставок, то оно может произойти только тогда, когда мы увидим процесс снижения инфляции. В том случае, когда наш прогноз будет соответствовать целям, касающихся инфляционных целей в следующем году, а это наш прогноз в 6,3%, что немного выше цели в 5% плюс-минус 1%. То есть, когда мы увидим, что инфляция действительно снижается до этого уровня, НБУ может принять решение о снижении своей учетной ставки и, соответственно, банки будут снижать свои ставки как по кредитам, так и по депозитам ", - сказал Чурий.

Он отметил, что сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, и это, в свою очередь, повышает привлекательность гривни в качестве инструмента инвестирования.

Как сообщалось ранее, 13 декабря Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 18% годовых.

Напомним, 26 декабря Нацбанк запустит в денежный оборот Украины монету "Город Севастополь" номиналом 5 грн.