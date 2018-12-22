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Нацбанк готов снизить учетную ставку, но только при одном условии

Нацбанк готов снизить учетную ставку, но только при одном условии
16:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ назвал условие снижения учетной ставки.

В Национальном банке готовы снизить уровень учетной ставки при условии значительного снижения темпов инфляции.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"Если речь идет о снижении процентных ставок, то оно может произойти только тогда, когда мы увидим процесс снижения инфляции. В том случае, когда наш прогноз будет соответствовать целям, касающихся инфляционных целей в следующем году, а это наш прогноз в 6,3%, что немного выше цели в 5% плюс-минус 1%. То есть, когда мы увидим, что инфляция действительно снижается до этого уровня, НБУ может принять решение о снижении своей учетной ставки и, соответственно, банки будут снижать свои ставки как по кредитам, так и по депозитам ", - сказал Чурий.

Он отметил, что сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, и это, в свою очередь, повышает привлекательность гривни в качестве инструмента инвестирования.

Как сообщалось ранее, 13 декабря Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 18% годовых.

Напомним, 26 декабря Нацбанк запустит в денежный оборот Украины монету "Город Севастополь" номиналом 5 грн.

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НБУ, Инвестиции, Кредиты, учетная ставка, Олег Чурий.
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