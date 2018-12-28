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Минсоцполитики: Доходы украинцев растут быстрее, чем расходы на ЖКУ

Минсоцполитики: Доходы украинцев растут быстрее, чем расходы на ЖКУ
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Гендиректор Директората социальной поддержки населения Виталий Музыченко отмечает, что доходы украинцев растут более высокими темпами, чем расходы на коммуналку

Доходы населения растут более высокими темпами, чем расходы на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталия Музыченко.

"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем расходы на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", - сообщил чиновник.

"Тарифы - не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику увеличения доходов населения", - заявил Музыченко.

"Второй фактор - это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор - это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три факторы сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде", - сказал представитель Министерства социальной политики.

По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.

"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются относительно потребности в получении жилищных субсидий", - сообщил Музыченко.

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Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

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Украинцы, Минсоцполитики, Рост доходов, Расходы на комуналку.
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