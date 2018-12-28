Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января

Новости Украины: Какие изменения и новшества ожидают украинцев с нового года.

С 1 января 2019 года украинцев ожидает ряд изменений. Вырастет минимальная зарплата и пенсии, вступают в силу новые тарифы, грядет очередное подорожание сигарет и алкоголя, изменятся правила оплаты электроэнергии, запускается процесс монетизации субсидий.

Зарплаты и пенсии

Минимальная зарплата в январе 2019-го увеличится с 3723 до 4173 грн. Прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн.

С 2019 года должна заработать накопительная пенсионная система.

С 1 января 2019 запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, а в марте состоится пересчет всех выплат пенсионерам в Украине.

Зарплаты полицейских и спасателей с 1 января 2019 вырастут на 30%. Минимальная зарплата работника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200. Также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья для полицейских.

Коммуналка, налоги, штрафы

Правительство с 1 январе вводится монетизацию субсидий, при которой те, кто сэкономил энергоресурсы, смогут получить на счет "живые" деньги.

С 2019 года вводятся пеня за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ. В год максимальная сумма пени составляет 3,65%.

Уже с 1 января 2019 года украинцам придут новые платежки и оплачивать электроэнергию придется по-новому.

С 1 января 2019 ГФС планирует изменить предоставление отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.

Соцпомощь

С 1 января 2019 в Украине введут новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.

Правительство намерено ввести для молодых шахтеров накопительные пенсионные счета с 2019 года.

С 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.

Минимальный размер пособия по безработице с 2019 года вырастет до 610 грн (сейчас 544), максимальный – до 1630 (сейчас 610).

Госслужба занятости планирует с 1 января 2019 внедрить институт “карьерного советника”.

Армия

С 1 января 2019 года бывшим военнослужащим в очередной раз повысят пенсии. Более полумиллиона бывших военнослужащих с 1 января 2019 года получат повышенные пенсии.

Кроме того, согласно требованиям закона о нацбезопасности Министерство обороны с 1 января 2019 должно возглавить гражданское лицо. С 2019 года на обучение в вузах участникам АТО и их детям будет предоставлена господдержка.

Укроборонпром начнет поставку танков Оплот и ракетных комплексов Ольха в ВСУ.

Армия FM начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире.

Президентские и парламентские выборы в Украине

В 2019 году украинцы будут выбирать президента страны. До 3 февраля ЦИК закончит прием кандидатов, а до 18 числа этого месяца образуют избирательные комиссии.

До 25 марта избиратели смогут уточнить свои данные, изменить место голосования.

29 марта избирательная кампания будет считаться завершенной, а уже 31 марта украинцы пойдут голосовать.

Что будет с курсом доллара в 2019-м

В бюджете Украины заложен прогноз на курс доллара к концу 2019 на уровне 29,4 гривны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вполне реальным курс гривны к доллару на 2019 на уровне 29,4 грн.

НБУ прогнозирует, что к концу 2018 года курс не опустится ниже 28,5 за доллар, а весной 2019 года вновь начнет дешеветь.

Основные прогнозы курса доллара на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Образование

В Украине появится образовательный омбудсмен, защищающий права учащихся, студентов, педагогов и ученых.

В 2019 году поступающие в медицинские и педагогические ВУЗы, желающие работать в селах, будут зачислены в первую очередь.

Во время ВНО-2019 для нескольких специальностей подняли проходной балл. Чтобы поступить на специальности Право, Публичное управление и администрирование и Международные отношения нужно будет набрать не менее 130 баллов.

Министерство образования и науки Украины в 2019 планирует ввести механизм “деньги ходят за учителем”: когда педагог сам может выбрать, где повысить квалификацию, а государство за это заплатит.

В 2019 году стартует пилотный проект по сертификации учителей начальной школы.

Медицина

С 1 января украинцы смогут вернуть в аптеку неиспользованные лекарства при условии, что упаковка цела.

1 июля 2019 года в Украине запускают программу "Бесплатная диагностика". В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут отправлять пациентов на бесплатную диагностику и лечение.

С 1 января 2019 анализы и исследования, на которые пациентов будут направлять семейные врачи, будут бесплатными.

В Украине функции директора и медицинского директора будут четко разграничены с 1 января 2019.

В 2019 году в Украине реформируют систему скорой помощи, переоснастят машины скорой и внесут изменения в работу диспетчерской службы.

С 1 апреля 2019 программа Доступные лекарства переходит под контроль Национальной службы здоровья.

С 2019 года медицинские учреждения Украины начнут закупать медизделия по международному классификатору GMDN (Global Medical Device Nomenclature).

С 1 января 2019 вступает в силу Закон о трансплантации органов, по которым изъятие органа после смерти будет возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

с 1 января 2019 года изменит порядок выдачи и доставки бесплатной помощи для новорожденных "Пакет малыша".

Транспорт и дороги

Владельцев авто на иностранных номерах начнут штрафовать за нерастаможенные авто с мая 2019 года. Сумма штрафа – 8,5 тыс. грн.

В первой половине 2019 года фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработает в полном объеме.

Территориальные автомобильные дороги Украины будут переданы на баланс областных администраций.

С 2019 года возраст использования пассажирских самолетов ограничат до 20 лет.

Укрзализныця в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

С 1 января 2019 визы в Украину подорожают. Тарифная ставка консульского сбора за оформление электронных виз на въезд в Украину вырастет до 85 долларов.

В новом году в Украине вводят оформление электронных виз (e-Виза) для въезда в Украину для граждан 52 государств.

Связь и магазины

В 2019 введут новые ограничения на безналоговые международные почтовые и экспресс-отправления. Взыскание НДС будут проводить с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро. Операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков предлагают признать налоговыми агентами. Эту норму намерены вводить с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года - для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более 150 евро, после окончания этого срока -100 евро.

С 1 января кабельное ТВ может подорожать на 15-40%.

В Украине усилят нормы маркировки пищевых продуктов. Производители будут указывать на упаковках информацию об аллергенах или о том, подвергался ли продукт замораживанию/оттаиванию.

С нового года повышаются акцизы на табачные изделия