Скачать
Пятница, 28.12.2018
Украинцы назвали главное событие и политика года
Украинцы назвали главное событие и политика года
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине
Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине
Instagram изменил способ просмотра ленты
Instagram изменил способ просмотра ленты

Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января

Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
13:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Какие изменения и новшества ожидают украинцев с нового года.

С 1 января 2019 года украинцев ожидает ряд изменений. Вырастет минимальная зарплата и пенсии, вступают в силу новые тарифы, грядет очередное подорожание сигарет и алкоголя, изменятся правила оплаты электроэнергии, запускается процесс монетизации субсидий.

Зарплаты и пенсии

Минимальная зарплата в январе 2019-го увеличится с 3723 до 4173 грн. Прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн.

С 2019 года должна заработать накопительная пенсионная система.

С 1 января 2019 запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, а в марте состоится пересчет всех выплат пенсионерам в Украине.

Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся

Зарплаты полицейских и спасателей с 1 января 2019 вырастут на 30%. Минимальная зарплата работника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200. Также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья для полицейских.

Коммуналка, налоги, штрафы

Правительство с 1 январе вводится монетизацию субсидий, при которой те, кто сэкономил энергоресурсы, смогут получить на счет "живые" деньги. 

 С 2019 года вводятся пеня за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ. В год максимальная сумма пени составляет 3,65%.

Уже с 1 января 2019 года украинцам придут новые платежки и оплачивать электроэнергию придется по-новому. 

С 1 января 2019 ГФС планирует изменить предоставление отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.

Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новому
Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новомуЧитать полностью

Соцпомощь

С 1 января 2019 в Украине введут новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установили инвалидность.

Правительство намерено ввести для молодых шахтеров накопительные пенсионные счета с 2019 года.

С 1 января в стране заработает услуга “муниципальной няни”. Новинкой смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет и только в том случае, если оба родителя выходят на работу.

Минимальный размер пособия по безработице с 2019 года вырастет до 610 грн (сейчас 544), максимальный – до 1630 (сейчас 610).

Госслужба занятости планирует с 1 января 2019 внедрить институт “карьерного советника”.

Армия

С 1 января 2019 года бывшим военнослужащим в очередной раз повысят пенсии.  Более полумиллиона бывших военнослужащих с 1 января 2019 года получат повышенные пенсии

Кроме того, согласно требованиям закона о нацбезопасности Министерство обороны с 1 января 2019 должно возглавить гражданское лицо. С 2019 года на обучение в вузах участникам АТО и их детям будет предоставлена господдержка.

Укроборонпром начнет поставку танков Оплот и ракетных комплексов Ольха в ВСУ.

Армия FM начнет вещание в Киеве, Виннице и Житомире.

Усовершенствован порядок предоставления "Пакета малыша": что изменилось
Усовершенствован порядок предоставления "Пакета малыша": что изменилосьЧитать полностью

Президентские и парламентские выборы в Украине 

В 2019 году украинцы будут выбирать президента страны. До 3 февраля ЦИК закончит прием кандидатов, а до 18 числа этого месяца образуют избирательные комиссии.

До 25 марта избиратели смогут уточнить свои данные, изменить место голосования.

29 марта избирательная кампания будет считаться завершенной, а уже 31 марта украинцы пойдут голосовать.

Что будет с курсом доллара в 2019-м

В бюджете Украины заложен прогноз на курс доллара к концу 2019 на уровне 29,4 гривны.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вполне реальным курс гривны к доллару на 2019 на уровне 29,4 грн.

НБУ прогнозирует, что к концу 2018 года курс не опустится ниже 28,5 за доллар, а весной 2019 года вновь начнет дешеветь.

Основные прогнозы курса доллара на 2019 год:

  • 29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);
  • 29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);
  • 28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Образование

В Украине появится образовательный омбудсмен, защищающий права учащихся, студентов, педагогов и ученых.

В 2019 году поступающие в медицинские и педагогические ВУЗы, желающие работать в селах, будут зачислены в первую очередь.

Во время ВНО-2019 для нескольких специальностей подняли проходной балл. Чтобы поступить на специальности Право, Публичное управление и администрирование и Международные отношения нужно будет набрать не менее 130 баллов.

В Украине ввели штрафы за буллинг

Министерство образования и науки Украины в 2019 планирует ввести механизм “деньги ходят за учителем”: когда педагог сам может выбрать, где повысить квалификацию, а государство за это заплатит.

В 2019 году стартует пилотный проект по сертификации учителей начальной школы.

Медицина

С 1 января украинцы смогут вернуть в аптеку неиспользованные лекарства при условии, что упаковка цела.

1 июля 2019 года в Украине запускают программу "Бесплатная диагностика". В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут отправлять пациентов на бесплатную диагностику и лечение.

С 1 января 2019 анализы и исследования, на которые пациентов будут направлять семейные врачи, будут бесплатными.

В Украине функции директора и медицинского директора будут четко разграничены с 1 января 2019.

В 2019 году в Украине реформируют систему скорой помощи, переоснастят машины скорой и внесут изменения в работу диспетчерской службы.

Медреформа в действии: чего ожидать от медицины в 2019 году
Медреформа в действии: чего ожидать от медицины в 2019 годуЧитать полностью

С 1 апреля 2019 программа Доступные лекарства переходит под контроль Национальной службы здоровья.

С 2019 года медицинские учреждения Украины начнут закупать медизделия по международному классификатору GMDN (Global Medical Device Nomenclature).

С 1 января 2019 вступает в силу Закон о трансплантации органов, по которым изъятие органа после смерти будет возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.

с 1 января 2019 года изменит порядок выдачи и доставки бесплатной помощи для новорожденных "Пакет малыша".

Транспорт и дороги

Владельцев авто на иностранных номерах начнут штрафовать за нерастаможенные авто с мая 2019 года. Сумма штрафа – 8,5 тыс. грн.

В первой половине 2019 года фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработает в полном объеме.

Территориальные автомобильные дороги Украины будут переданы на баланс областных администраций.

С 2019 года возраст использования пассажирских самолетов ограничат до 20 лет.

Укрзализныця в 2019 году планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине. В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

С 1 января 2019 визы в Украину подорожают. Тарифная ставка консульского сбора за оформление электронных виз на въезд в Украину вырастет до 85 долларов.

В новом году в Украине вводят оформление электронных виз (e-Виза) для въезда в Украину для граждан 52 государств.

Парковки в Украине планируют обязать устанавливать зарядки для авто
Парковки в Украине планируют обязать устанавливать зарядки для автоЧитать полностью

Связь и магазины

В 2019 введут новые ограничения на безналоговые международные почтовые и экспресс-отправления. Взыскание НДС будут проводить с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент 100 евро. Операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков предлагают признать налоговыми агентами. Эту норму намерены вводить с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019 года - для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более 150 евро, после окончания этого срока -100 евро.

С 1 января кабельное ТВ может подорожать на 15-40%.

В Украине усилят нормы маркировки пищевых продуктов. Производители будут указывать на упаковках информацию об аллергенах или о том, подвергался ли продукт замораживанию/оттаиванию.

С нового года повышаются акцизы на табачные изделия

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарифы, Пенсии, Штрафы, Зарплаты, Коммуналка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
03 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
04 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
05 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
В Украине создадут новую административно-территориальную систему: Гройсман назвал сроки
Когда изменят административно-территориальную систему
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь