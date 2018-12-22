Скачать
Суббота, 22.12.2018
Украинцам с большим трудовым стажем повысят пенсию с нового года
Украинцам с большим трудовым стажем повысят пенсию с нового года
Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ
Порошенко утвердил закон о переименовании УПЦ МП
Клубный чемпионат мира 2018: Ривер Плейт - бронзовый призер
Клубный чемпионат мира 2018: Ривер Плейт - бронзовый призер
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови

Гриневич сообщила, когда стартует сертификация учителей начальной школы

Гриневич сообщила, когда стартует сертификация учителей начальной школы
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр образования Украины Лилия Гриневич проинформировала, что в 2019 году стартует пилотный проект по сертификации учителей начальной школы.

Сертификация учителей стартует как пилотный проект в 2019 году и будет касаться в этом году учителей начальной школы. Об особенностях сертификации на форуме учителей Liberal Arts, организованном Украинской академией лидерства, проинформировала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Механизм сертификации учителей — инструмент мотивации и выявление учителей, владеющих методиками и подготовленніх к НУШ. Это добровольный инструмент, который в 2019 году будет введен как пилот. Мы рассчитываем на 1000 желающих учителей, потому что должны отработать этот инструмент. ...Работу учителей оценивают педагоги, а не чиновники, это очень важно. Непрохождение сертификации не несет никаких последствий, просто учитель не получает бонусов, которые дает прохождение сертификации. Если прошли сертификацию, то получаете 20% надбавки к зарплате и имеете три года этот сертификат, который относят как аттестацию. То есть, учителю не надо проходить аттестацию, если он уже прошел сертификацию", — отметила Гриневич.

Она отметила, что сертификация — это не только бонусы, но и ответственность, поскольку учителя, которые пройдут ее, должны поделиться опытом с коллегами.

"Эти люди должны поделиться своим опытом в своей школе, в соседней школе, в районе. Это уже задача управленцев, как помочь в этом учителю поделиться опытом, создать ему площадку", — отметила Гриневич.

Также она сообщила, что пилотная стадия сертификации коснется учителей начальной школы.

"В 2019 году не более 1000 учителей, в 2020-2021 мы постепенно увеличим это количество. Мы рассчитываем, что пилотная стадия будет ориентирована на начальную школу, потому что ... реформа полностью зашла в нее. Сертификацию могут пройти те, кто имеет стаж не менее двух лет. Это обязательное требование", — добавила Гриневич.

По ее словам, сертификация будет состоять из нескольких этапов.

Первый этап — тестирование по типу ВНО, которое будет проводить Центр оценивания качества образования.

Во время регистрации на сертификацию в УЦОКО учитель должен заполнить лист самооценки своего труда и добавить электронное портфолио. Что именно должно быть представлено в нем, будет сообщено позже. В пилотной процедуре сертификации в 2019 году учителям дадут возможность добавить портфолио позже, чтобы они имели возможность и время подготовить его.

Третий этап — изучение практического опыта учителя, его будут проводить работники Государственной службы качества образования.

Определение результатов сертификации будет осуществлять комиссия из представителей УЦОКО, Госслужбы качества образования, общественных организаций, профсоюзов. Министр образования сообщила, что в тестировании будет порог "сдал/не сдал".

"Комиссия определит проходной балл по тестовым компонентом и по практическим. Сертификат будет выдаваться участникам, которые по каждой этой составляющей набрали количество баллов, равное или превышающее порог "сдал/ не сдал. Если участник преодолел порог по тестированию, а по практическому опыту не преодолел, то комиссия может рассмотреть электронное портфолио учителя, и если оно хорошее, то возникает сомнение в объективности изучения практического опыта", — рассказала Гриневич.

Буллинг в школах: в МОН дали советы родителям и детям

По ее словам, те, кто не пройдет сертификацию, не освобождаются от аттестации. Впрочем, пройти сертификацию можно впоследствии. Также сертификат не будет выдан тому участнику, который не прошел одну из составляющих сертификации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лилия Гриневич, Пилотный проект, Начальная школа, Сертификация учителей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
05 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
Какими редкими именами киевляне называли детей
Нацбанк готов снизить учетную ставку, но только при одном условии
НБУ готов снизить учетную ставку, но при одном условии
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь