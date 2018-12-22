Гриневич сообщила, когда стартует сертификация учителей начальной школы

Новости Украины: Министр образования Украины Лилия Гриневич проинформировала, что в 2019 году стартует пилотный проект по сертификации учителей начальной школы.

Сертификация учителей стартует как пилотный проект в 2019 году и будет касаться в этом году учителей начальной школы. Об особенностях сертификации на форуме учителей Liberal Arts, организованном Украинской академией лидерства, проинформировала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Механизм сертификации учителей — инструмент мотивации и выявление учителей, владеющих методиками и подготовленніх к НУШ. Это добровольный инструмент, который в 2019 году будет введен как пилот. Мы рассчитываем на 1000 желающих учителей, потому что должны отработать этот инструмент. ...Работу учителей оценивают педагоги, а не чиновники, это очень важно. Непрохождение сертификации не несет никаких последствий, просто учитель не получает бонусов, которые дает прохождение сертификации. Если прошли сертификацию, то получаете 20% надбавки к зарплате и имеете три года этот сертификат, который относят как аттестацию. То есть, учителю не надо проходить аттестацию, если он уже прошел сертификацию", — отметила Гриневич.

Она отметила, что сертификация — это не только бонусы, но и ответственность, поскольку учителя, которые пройдут ее, должны поделиться опытом с коллегами.

"Эти люди должны поделиться своим опытом в своей школе, в соседней школе, в районе. Это уже задача управленцев, как помочь в этом учителю поделиться опытом, создать ему площадку", — отметила Гриневич.

Также она сообщила, что пилотная стадия сертификации коснется учителей начальной школы.

"В 2019 году не более 1000 учителей, в 2020-2021 мы постепенно увеличим это количество. Мы рассчитываем, что пилотная стадия будет ориентирована на начальную школу, потому что ... реформа полностью зашла в нее. Сертификацию могут пройти те, кто имеет стаж не менее двух лет. Это обязательное требование", — добавила Гриневич.

По ее словам, сертификация будет состоять из нескольких этапов.

Первый этап — тестирование по типу ВНО, которое будет проводить Центр оценивания качества образования.

Во время регистрации на сертификацию в УЦОКО учитель должен заполнить лист самооценки своего труда и добавить электронное портфолио. Что именно должно быть представлено в нем, будет сообщено позже. В пилотной процедуре сертификации в 2019 году учителям дадут возможность добавить портфолио позже, чтобы они имели возможность и время подготовить его.

Третий этап — изучение практического опыта учителя, его будут проводить работники Государственной службы качества образования.

Определение результатов сертификации будет осуществлять комиссия из представителей УЦОКО, Госслужбы качества образования, общественных организаций, профсоюзов. Министр образования сообщила, что в тестировании будет порог "сдал/не сдал".

"Комиссия определит проходной балл по тестовым компонентом и по практическим. Сертификат будет выдаваться участникам, которые по каждой этой составляющей набрали количество баллов, равное или превышающее порог "сдал/ не сдал. Если участник преодолел порог по тестированию, а по практическому опыту не преодолел, то комиссия может рассмотреть электронное портфолио учителя, и если оно хорошее, то возникает сомнение в объективности изучения практического опыта", — рассказала Гриневич.

По ее словам, те, кто не пройдет сертификацию, не освобождаются от аттестации. Впрочем, пройти сертификацию можно впоследствии. Также сертификат не будет выдан тому участнику, который не прошел одну из составляющих сертификации.