Буллинг в школах: в МОН дали советы родителям и детям

Новости Украины: Лилия Гриневич дала конкретные рекомендации родителям и ученикам в случае травли детей в школах.

Новый закон, направленный на противодействие буллингу, принятый Верховной Радой 17 декабря 2018 года, предусматривает четкие алгоритмы действий в случае травли. Об этом проинформировала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Если ребенок стал свидетелем буллинга в учреждении образования, прежде всего он может рассказать об этом родителям, учителю, психологу или директору.

Кроме того, ребенок может обратиться на горячую линию «Ла Страда — Украина» по противодействию насилию в семье или по защите прав детей; социальную службу по вопросам семьи, детей и молодежи; Национальную полицию Украины; Центр предоставления бесплатной правовой помощи.

Если педагог или другой работник заведения стал свидетелем буллинга, то он должен уведомить руководителя учреждения независимо от того, пожаловалась ему жертва буллинга или нет.

После получения обращения ребенка соответствующее лицо или орган информирует руководителя учреждения образования в письменной форме о случае буллинга.

Руководитель учреждения рассматривает это обращение и выясняет все обстоятельств буллинга. В дальнейшем он созывает заседания комиссии по рассмотрению случаев буллинга и определяет дальнейшие действия. Если комиссия признала, что это был буллинг, а не одноразовый конфликт, то руководитель учреждения обязан уведомить уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины и Службу в делах детей.

В состав такой комиссии могут входить педагоги, психолог, социальный педагог, родители пострадавшего и «буллера», руководитель учреждения и другие лица.

В случае, если комиссия квалифицирует случай как буллинг, а пострадавший не согласен с этим, то он может сразу обратиться в органы Национальной полиции Украины.

Но при любом решении комиссии руководитель учреждения обеспечивает психологическую поддержку всем участникам случая.

Также в МОН отметили, что закон предусматривает ряд штрафов за травлю.

Штрафы за буллинг составят от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 до 1700 грн или от 20 до 40 часов общественных работ.

Если буллинг совершен группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф будет больше — от 100 до 200 минимумов (1700-3400 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины и случаях буллинга участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.