Кампания президентских выборов-2019 стартует 31 декабря

Новости Украины: ЦИК заявила о начале избирательного процесса очередных выборов Президента Украины, назначенных на воскресенье.

Центральная избирательная комиссия объявила начало с 31 декабря избирательного процесса очередных выборов Президента Украины, назначенных на воскресенье, 31 марта 2019 года. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг.

"Центральная избирательная комиссия постановляет: объявить с 31 декабря 2018 года начало избирательного процесса очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019", - зачитала текст постановления Председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Как отмечается в ранее утвержденном календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года, выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представления кандидатами документов в ЦИК продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года. Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.

Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля включительно.

Обращения об отказе от баллотирования Центризбирком будет принимать до 7 марта.

Проведение предвыборной агитации начинается на следующий день после дня регистрации кандидата на пост президента и заканчивается в 24-е часа 29 марта.

Образование окружных избирательных комиссии продлится до 18 февраля, участковых избирательных комиссий - до 12 марта.

Голосование на выборах Президента будет проводиться 31 марта 2019 года с 8-ми до 20-ти часов.

Результаты голосования ЦИК должен установить до 10 апреля.

Не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов, новоизбранный президент должен вступить в должность.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября назначила очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года.

Кроме того, согласно требованиям законодательства, очередные выборы парламента должны состояться в конце октября следующего года.