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Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новому

Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новому
11:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство социальной политики Украины с 1 января 2019 года изменит порядок выдачи и доставки бесплатной помощи для новорожденных "Пакет малыша".

Министерство социальной политики Украины решило изменить порядок выдачи бесплатной помощи для новорожденных "Пакет малыша". Соответствующий проект был опубликован на сайте министерства.

Согласно документы, с 2019 года изменится стоимость товаров, которые входят в беби-бокс. Общая сумма не изменится и останется такой же – 5 тысяч гривен, но с 2019 года изменится комплектация коробки, так как эксперты считают, что предметы в "Пакете малыша" в общей сложности тянут на две тысячи гривен. Что именно изменится – качество или количество предметов – пока не ясно.

Также будут утверждены новые правила, которые обяжут женские консультации и родильные дома информировать молодых матерей о том, что находится в коробке для того, чтобы они были довольны. Прогноз рождаемости будет составляться не на 12 месяцев вперед, а на 14 месяцев. Это нужно для того, чтобы был запас времени на поставку товаров и бюрократию.

Кроме того, изменятся правила доставки "Пакетов малыша". Их теперь будут приносить домой, по месту проживания матери. На доставку министерство социальной политики планирует выделить 30 дней со дня рождения малыша. Приносить коробки будут социальные работники, патронажные медсестры и специалисты негосударственных организаций, которые проводят социальную работу с семьями и детьми. В роддоме молодая мама должна будет получить справку о невыдаче ей коробки, которая даст ей право получить "Пакет малыша" от социальных служб. Это нужно для того, чтобы социальная помощь не выдавалась дважды.

Если мама обнаружит в "Пакете малыша" бракованный товар или недостаточную комплектацию, то она будет иметь право написать акт в свободной форме и подать его в ту организацию, которая его выдала. Акт будет рассмотрен областным подразделением соцзащиты и специалисты организуют работу относительно устранения выявленных недостатков. Если в течении месяца с дня публикации этого проекта не поступит никаких возражений, но его утвердят в начале 2019 года на заседании правительства.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что новый социальный проект "Муниципальная няня", который введут в действие с 1 января 2019 года, позволит матерям с маленькими детьми работать, учиться и вести активный образ жизни. Также проводится конкурс "Громада дружественная к ребенку" для ОТГ. Его победители будут иметь право на дополнительный процент налога на доходы физических лиц в свой бюджет именно для программ в поддержку семей с детьми.

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Минсоцполитики Украины, Изменение, Пакет малыша, Бэби-бокс, Порядок выдачи, Порядок доставки, Бесплатная помощь для новорожденных.
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