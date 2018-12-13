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"Муниципальная няня" – социальный проект, позволяющий матерям учиться и работать

&quot;Муниципальная няня&quot; – социальный проект, позволяющий матерям учиться и работать
19:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Новый соцпроект позволит матерям с маленькими детьми вести активный образ жизни.

Новый социальный проект "Муниципальная няня", который заработает в следующем году, позволит матерям с маленькими детьми работать, учиться и вести активный образ жизни. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева относительно новых инициатив, направленных на улучшение жизни украинцев.

"Новая программа позволит матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, нанимать няню и выходить на работу, или не выходить на работу, а мы будем компенсировать им сумму оплаты муниципальной няни. Таким образом мы поможем семьям с детьми через эту программу", - отметил Рева.

По словам министра, будет введен и ряд других программ по поддержке семей с детьми. Так с января следующего года "Пакеты малыша" будут выдавать во всех родильных домах. Также проводится конкурс «Громада дружественная к ребенку" для ОТГ. Его победители будут иметь право на дополнительный процент налога на доходы физических лиц в свой бюджет именно для программ в поддержку семей с детьми.

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Как отметил Рева, следующий проект касается детей-сирот или лишенных родительской опеки. Каждый такой ребенок должен иметь семью. Этот проект реализуется совместно со Всемирным банком и охватит на начальной стадии ряд областей, а впоследствии распространится на всю страну.

Министр социальной политики Андрей Рева во Львове принял участие в итоговой конференции социального проекта "Рука помощи", который позволил более 240 гражданам начать свое дело с помощью возвратного кредита на оборудование. Более того, они создали свыше 70 новых рабочих мест для земляков.

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Материнство, Министр соцполитики, Соцпроект, Социальный проект, Андрей Рева, Муниципальная няня.
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