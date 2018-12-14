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Рева сообщил, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года

Рева сообщил, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года
09:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Украины Андрей Рева сообщил, что с 1 января 2019 года бывшим военнослужащим в очередной раз повысят пенсии.

Более полумиллиона бывших военнослужащих с 1 января 2019 года получат повышенные пенсии. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "Прямой".

"С 1 января 2019 года будут повышены пенсии военнослужащим. Это более полумиллиона наших граждан, которые получают пенсии согласно закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Мы в прошлом году подняли им пенсии на 50%, в этом году еще на 25%, как это предусмотрено постановлением Кабинета министров", - отметил Рева.

Он добавил, что с 1 марта 2019 года будет проведен перерасчет пенсий для всех остальных пенсионеров "в соответствии с той формулой, которая заложена в законе о пенсионной реформе".

"Кроме того, в течение 2019 года будет повышаться пенсионное обеспечение для людей, имеющих низкие пенсии, у которых она зависит от размера прожиточного минимума. Вы знаете, что в декабре произошло повышение до 1497 грн, еще два повышения будут в течение 2019 года, и пенсия пересечет отметку в 1600 грн", - отметил министр.

Рева подчеркнул, что "процесс повышения пенсии будет носить перманентный характер".

"Он не будет привязан к выборам или иным событиям, это как раз те процессы, которые мы запустили благодаря принятым законам", - подчеркнул Рева.

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Он также отметил, что рост пенсий для 11 млн пенсионеров будет зависеть от формулы и показателей, полученных по результатам года.

"Мы эти показатели будем видеть только в середине февраля, но прогнозируем, что это будет где-то в районе 15% -17% роста того уровня, который мы сегодня имеем", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 11 декабря 2018 года Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Госбюджет-2018 относительно увеличения расходов почти на 10,8 млрд гривень для выплаты пенсий. Помимо увеличения расходов на выплату пенсий, закон предусматривает повышение расходов на доплаты за работу в зоне отчуждения – на 227,4 млн грн, на продолжение модернизации антарктической станции "Академик Вернадский" - на 27,6 млн грн.

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Андрей Рева, Повышение пенсии, 1 января 2019 года, Бывшие военнослужащие.
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