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Курс валют: как за год укрепилась гривна к доллару и евро

Курс валют: как за год укрепилась гривна к доллару и евро
11:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Нацбанк на 1 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2768.8264, 100 EUR – 3171.4138.

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Об этом говорится в данных на официальном сайте Национального банка.

Так, Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года на уровне 27,6883 гривни.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

С 2 января три украинских банка будут принимать сильно изношенные банкноты

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,6798 грн/долл. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2768.8264 (28 декабря – 2745.4979) 100 EUR – 3171.4138 (28 декабря – 3123.5530).

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Евро, Доллар, Нацбанк, Валюта, Курс валют, Гривня.
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