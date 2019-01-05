В НБУ назвали главное банковское событие недели

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины считает главным событием недели введение международного номера банковского счета IBAN.

Национальный банк Украины назвал главное банковское событие недели, чем стало введение международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Главным событием недели стало введение Национальным банком международного номера банковского счета IBAN", - указали в регуляторе.

С 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями этого стандарта. Это позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, добавили в НБУ.

Как сообщалось ранее, из 8,331 тыс. местных бюджетов в Украине на 2019 год утверждено 97,5%, сообщило Министерство финансов. При этом из 1,403 тыс. местных бюджетов, которые в 2019 году будут иметь взаимоотношения с государственным бюджетом, в установленный срок утверждено 1,286 тыс. бюджетов или 91,7%. Наибольшее количество вовремя принятых бюджетов в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Сумской, Луганской и Львовской областях.