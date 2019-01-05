В НБУ назвали главное банковское событие недели

Национальный банк Украины назвал главное банковское событие недели, чем стало введение международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Главным событием недели стало введение Национальным банком международного номера банковского счета IBAN", - указали в регуляторе.
С 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями этого стандарта. Это позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, добавили в НБУ.
Как сообщалось ранее, из 8,331 тыс. местных бюджетов в Украине на 2019 год утверждено 97,5%, сообщило Министерство финансов. При этом из 1,403 тыс. местных бюджетов, которые в 2019 году будут иметь взаимоотношения с государственным бюджетом, в установленный срок утверждено 1,286 тыс. бюджетов или 91,7%. Наибольшее количество вовремя принятых бюджетов в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Сумской, Луганской и Львовской областях.