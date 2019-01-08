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Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
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Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях

Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины предоставляет в рамках перехода к новой либеральной системе валютного регулирования покупать валюту в почтовых отделениях.

Население Украины сможет покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях. Такую возможность Национальный банк Украины предоставляет в рамках перехода к новой либеральной системе валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины "О валюте и валютных операциях", информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 02 января 2019 года № 9 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступают в силу с 7 февраля 2019 года вместе с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Согласно постановлению, операторы почтовой связи смогут получать от Национального банка лицензию на осуществление валютных операций при наличии в них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины; получения не менее чем 50% доходов от деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи и соответствия требованиям к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев существенного участия) и профессиональной пригодности руководителей.

Кроме того, Национальный банк смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям (НФУ). В частности, вдвое уменьшил минимальный размер собственного капитала НФУ - с 10 до 5 млн грн – при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более чем 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн грн вместо 10 млн грн.

Регулятор также отменил требование о наличии в НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Национального банка, регулирующих порядок проведения валютно-обменных операций и по вопросам организации защиты помещений НФУ.

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"Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие к новым требованиям. Отсчет переходного периода стартует с даты введения в действие Закона "О валюте и валютных операциях", то есть с 7 февраля 2019 года, и продлится до 7 августа 2019 года", - акцентировали в НБУ.

Также небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, имеющие генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют, полученные до дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях", смогут и в дальнейшем осуществлять валюто-обменные операции на основании этих лицензий.

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НБУ, Национальный банк Украины, Обменники, Небанковские финансовые учреждения, Иностранные валюты.
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