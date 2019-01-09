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В Польше подняли минимальную зарплату: сколько будут получать заробитчане

В Польше подняли минимальную зарплату: сколько будут получать заробитчане
10:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В Польше с 2019 года минимальная заработная плата составит 2250 злотых или 16550 грн.

Правительство Польши постановило, что с 1 января 2019 года валовая минимальная зарплата выросла до 2250 злотых или 16550 грн по курсу. Таким образом, она выросла на 7,1% или на 150 злотых больше, чем в предыдущем году.

Согласно новым правилам, работник на самой низкоквалифицированной должности получает теперь "на руки" около 1634 злотых - 12020 грн.

Также Кабинет министров Польши пересмотрел и почасовые ставки. С 1 января 2019 года минимальная валовая ставка составляет 14,7 злотых в час, это приблизительно 100 гривен в час. Таким образом, "чистыми" после уплаты налогов это будет составлять около 10,7 злотых в час, или же 73-74 грн.

Однако, установленная законодательно минимальная зарплата, как помесячная, так и почасовая, не распространяется на гражданско-правовые договоры. Например, на договоры по комиссионной оплате труда.

Как правило, работники, получающие оклад на уровне минимальной зарплаты, работают полный рабочий день. В случае неполной занятости (неполный рабочий день, 1/4 времени и т. д.) минимальная заработная плата высчитывается пропорционально отработанному времени.

В Украине выросла минимальная зарплата

Повышение минимальной зарплаты также повлияет и на размер выходного пособия в случае увольнения работника. С 2019 года работодатель обязан будет выдавать пособие не более 15 минимальных валовых зарплат, то есть 33750 злотых (248,3 тыс. грн). Сообщается, что в Польше за невыплату причитающейся зарплаты Национальная инспекция труда может оштрафовать работодателя на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч злотых.

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Все по теме:

Польша, Рост, Минимальная зарплата, Украинские заробитчане, Почасовая ставка.
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