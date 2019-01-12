Сколько Кабмин уже заработал на растаможке "евроблях"

Новости Бизнеса: За полтора месяца Пенсионный фонд получил более 1,5 миллиарда от "евроблях".

С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 1,566 миллиарда гривень. Об этом сообщает Министерство финансов.

Из этой суммы 158,2 млн гривень - пошлина, 495,5 млн гривень - НДС, 738 млн гривень - акцизный налог, 174,1 млн гривень - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов.

Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, направляются в Пенсионный фонд Украины.

За указанный период было осуществлено таможенное оформление 24,6 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества оформленных авто - более 21 тысяч транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тыс грн за каждое авто, что освободило их от административной ответственности.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, за последние две недели в среднем за сутки осуществляется таможенное оформление 1,5 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

Напомним, Государственная фискальная служба не планирует продлевать льготный режим таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией после 22 февраля 2019 года.