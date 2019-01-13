Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Порошенко: Без народной поддержки создать ПЦУ было невозможно
Порошенко: Без народной поддержки создать ПЦУ было невозможно
Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
Мэй: Отказ парламента от Brexit станет нарушением демократии
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Динамо отправилось в Испанию на первый тренировочный сбор: состав команды
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

НБУ готовит новую волну валютной либерализации

НБУ готовит новую волну валютной либерализации
12:03 Сегодня Телеграф FinClub Фото: Экономическая правда

Новости Бизнеса: НБУ ждет условия для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.

Национальный банк ждет условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает FinClub.

"Мы выделили приоритеты, какие ограничения намерены снимать в первую очередь: продажа валютной выручки, Т+1 (требование относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты - ред.), отмена ограничения на репатриацию дивидендов. Это наш приоритет. Я думаю, что если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или уменьшать", - заявил Чурий.

Первыми могут снять ограничения по продаже валютной выручки.

"По отмене обязательной продажи мы уменьшим с 50% до, возможно, 30%. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Может мы полностью отменим единоразово это ограничение", - подчеркнул Чурий.

НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот

Для этого НБУ должен увидеть позитивные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.

"Бизнес говорит, что они оценивают позитивно саму динамику. Они понимают, что это не ограничения, которые будут действовать постоянно. Мы с середины 2015 года все наши шаги направляем на снятие ограничений. Ни одного нового ограничения мы еще не ввели и не собираемся это делать", - сказал Чурий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Нацбанк, Валюта, Олег Чурий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
02 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
03 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
04 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
05 Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Масштабный пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
Пожар в Калуше ликвидирован, полиция открыла производство
В Париже во время протестов &quot;желтых жилетов&quot; произошли стычки с полицией, сотни задержанных
Протесты "желтых жилетов" во Франции: сотни задержанных
Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Щедрый вечер и праздник Меланки: как отмечается 13 января 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь