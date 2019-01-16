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Один из банков в Украине испытывает проблемы с капиталом

Один из банков в Украине испытывает проблемы с капиталом
17:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Один из работающих в Украине банков нуждается в докапитализации.

В настоящее время один из работающих в Украине банков по результатам стресс-тестирования в 2018 году нуждается в докапитализации и должен решить этот вопрос до конца марта текущего года.

Об этом заявила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Один банк на сегодня должен докапитализироваться или провести реструктуризацию задолженности до 1 апреля 2019 года», - сказала она.

Рожкова отметила, что действующее законодательство Украины предусматривает применение мер воздействия к банкам при невыполнении требований к капиталу.

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«Мы будем регулярно мониторить достаточность капитала банков, ежегодно проводить оценку качества активов банковской системы. В случае дополнительной потребности в капитале мы будем требовать докапитализации», - сказала она.

Как сообщалось, согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике по новой программе Украины с Международным валютным фондом Национальный банк обязался принять надлежащие надзорные меры, включая выведение с рынка, до конца июня 2019 года, в отношении банков, не выполнивших требования по докапитализации по результатам диагностики по базовому сценарию.

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Украина, Нацбанк, Банк, Докапитализация.
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