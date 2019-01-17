Кошельки украинцев станут тяжелее: НБУ выпустит монеты в 5 и 10 гривен

Новости Бизнеса: Нацбанк выпустит в обращение монеты номиналами 5 и 10 гривен.

Национальный банк Украины выпустит в обращение монеты номиналами 5 и 10 гривен. Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

"Денежный ряд, который представил Национальный банк в прошлом году, предусматривает постепенное введение в обращение монет номиналами 5 и 10 гривен", - сказал Смолий.

По его словам, в этом году возможен выпуск монет номиналом 5 гривен, в то время как монета номиналом 10 гривен появится не ранее 2020 года.

Глава НБУ подчеркнул, что срок службы монет более долгий, чем у бумажных банкнот, которые быстро изнашиваются.

"Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен будут выпускаться с целью пополнения коллекционных наборов, но не будут выпускаться в обращение", - пояснил Смолий.

Справка. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа.