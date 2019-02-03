Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания интронизировали: фото и видео
Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания интронизировали: фото и видео
Выборы-2019: сегодня завершается прием документов от кандидатов
Выборы-2019: сегодня завершается прием документов от кандидатов
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
Nintendo анонсировала съемки мультфильма о братьях Марио
Nintendo анонсировала съемки мультфильма о братьях Марио

Украинские банки смогут менять валюту онлайн

Украинские банки смогут менять валюту онлайн
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Украинские банки со следующей недели смогут менять валюту онлайн, а с 7 февраля обменять валюту можно будет у почтовых операторов.

Уже на следующей неделе все украинские банки смогут предоставлять услугу по обмену валют онлайн. Об этом написал директор департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что также с 7 февраля обменять валюту можно будет не только в банках и небанковских финучреждениях, но и у почтовых операторов, имеющих соответствующую лицензию НБУ. При этом Бевз уточнил, что речь идет обо всех почтовых операторах, а не только "Укрпочте".

По его словам, теперь получить лицензию на обмен валют будет проще, так как минимальный капитал для этого сокращен до 5 миллионов гривень.

Кроме того, если ранее лицензии выдавались сроком на 3 года, то теперь они стали бессрочными. По его словам, действующим игрокам рынка лицензии будут переоформлены в упрощенном порядке.

Также Бевз сообщил, что у Нацбанка появились новые инструменты воздействия за нарушения требований законодательства по обмену валют.

"Ранее был только один - лишение лицензии. Теперь - адекватные постепенные действия регулятора", - пояснил он.

Также представитель НБУ отметил, что после допуска на рынок новых игроков отмены сбора в Пенсионный фонд с покупки валюты и повышения лимита на покупку валюты заявленные в отчетности объемы операций небанковских финучреждений выросли в 69 раз.

"Если за 2016 год обменники купили 84 миллионов долларов в эквиваленте, то за 2018 год - 5,8 миллиарда долларов", - написал он. Также Бевз отметил, что в прошлом году небанковские обменники впервые купили больше наличной валюты, чем банковские.

НБУ увеличит ежедневную покупку валюты

Принятый Верховной Радой Закон Украины "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие с 7 февраля 2019 года. Введение закона в действие предполагает отмену или ослабление более двух десятков ограничительных мер на валютном рынке Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Украинские банки, Онлайн, Укрпочта, Обмен валюты, Почтовые операторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
03 Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)
04 Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
05 Иса Чаниев - Ричард Комми. Видео нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинские банки смогут менять валюту онлайн
Украинские банки смогут менять валюту онлайн
В Софии Киевской проходит церемония интронизации Епифания (Онлайн)
Церемония интронизации Епифания: видео
Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
Украине обещают стремительную оттепель
Рецепт дня: свиная отбивная котлета по-китайски
Рецепт дня: свиная отбивная котлета по-китайски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь