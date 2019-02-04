Криптовалюта Bitcoin побила собственный антирекорд

Новости Бизнеса: Криптовалюта Bitcoin установила исторический рекорд по снижению цены за все 10 лет своего существования.

Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за 10 лет своего существования. Об этом сообщает портал Coin Desk.

"Bitcoin официально вступил в самый длинный период по снижению цены за 10 лет своего существования", - говорится в сообщении.

Курсы основных криптовалют снижаются, биткоин продолжает дешеветь после сообщения о том, что SEC собирается изучать данные блокчейнов крупнейших цифровых активов.

На 11.00 курс биткоина за сутки опустился на 0,26% - до 3415 долларов с капитализацией 60,6 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,75% - до 105,8 доллара, его капитализация достигла уровня 11,3 млрд долларов. Повод для пессимизма инвесторов дало сообщение о том, что команда разработчиков Ethereum решила отложить внесение в код обновления ProgPoW для проведения дополнительного аудита.

XRP за сутки упал в цене на 3,23% - до 0,3 доллара, его капитализация составила 12,4 млрд долларов. Курс Litecoin снизился на 1,19% - до 33,1 доллара с капитализацией 2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 113,6 млрд долларов. По состоянию на 2 февраля 2018 года, обвал криптовалюты продолжался уже 411 день подряд.

Как сообщает Coin Desk, 17 декабря 2017 года криптовалюта достигла рекордной себестоимости в 19,764 американских доллара. Однако с тех пор стоимость Bitcoin начала постепенно снижаться. Отмечается, что первый длительный обвал Bitcoin произошел в 2011 году и длился 163 дня. А с 2013 по 2015 год период снижения криптовалюты длился 410 дней.