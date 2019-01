Юбилей криптовалюты: майнингу биткоинов исполняется 10 лет

Новости технологии: В начале 2009 года таинственный человек под псевдонимом Сатоши Накамото добыл первый блок из 50 биткоинов.

Загадочная личность по имени Сатоши Накамото добыл первый блок цепочки первой в истории криптовалюты 3 января 2009 года. Так 10 лет назад заработала первая блокчейн сеть Bitcoin. Первый блок содержал следующий текст: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks" (перевод: "Время 3 января 2009 года Канцлер стоит на грани ради второго спасения банков"). Об этом событии даже напечатала британская газета The Times.

Движимый желанием создать децентрализованную валюту, Сатоши опубликовал статью о гипотетической революционной новой виртуальной валюте без центра эмиссии и с распределенным реестром всех операций, а затем реализовал свою идею. Биткойн сумел добиться того, о чем так долго мечтали миллионы пользователей в Сети - обеспечить полную анонимность расчетов, создать надежную финансовую систему неподверженную взлому, свободную от влияния политиков, финансистов и спекулянтов.

Первый добытый блок принёс 50 монет биткоинов - таковой была цена вознаграждения за вычисления (майнинга). На текущий момент цена добытого блока составляет 12,5 биткоинов и продолжает сокращаться.

Сатоши Накамото предсказал невероятную популярность своей криптовалюты и в первый год добыл миллиард биткоинов, которые разместил на множестве кошельков - общая стоимость добытых им виртуальных монет сейчас составляет 15 миллиардов долларов. Более того, все эти монеты сейчас лежат нетронутыми, а человек под псевдонимом Сатоши Накамото остается загадкой, и неизвестно, жив ли он сейчас.

На заре своего существования биткойн был всего лишь новинкой среди компьютерных энтузиастов и мало кто верил в прибыльность проекта. Показательный пример: первая известная коммерческая транзакция состоялась в 2010 году, когда программист Ласло Ханец заплатил 10 тысяч биткойнов за две пиццы "Папа Джонс" - он даже не подозревал, что эти монеты через 7 лет будут стоить более 37 миллионов долларов.

Биткойн был малоизвестным до 2013 года, когда его стоимость впервые превысила 1000 долларов. Однако эта выгода была недолговечной, так как их стоимость через время упала на 80%. Затем в конце 2017 года криптовалюта выросла снова до 18 тысяч долларов за монету. Правда к концу 2018 года стоимость "битков" снова упала, и в настоящее время оценивается в 3800 долларов за штуку. История с криптовалютами нас научила, что Биткойн крайне непредсказуем.