Скачать
Среда, 06.02.2019
Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта
Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения

Правительство обеспечило бесперебойную доставку пенсий "Укрпоштой"

Правительство обеспечило бесперебойную доставку пенсий &quot;Укрпоштой&quot;
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Кабмин Украины принял решение по доставке пенсий Укрпочтой.

Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов "Укрпочте" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент.

Бюджетные средства, в пределах утвержденных ассигнований на 2019 год, предоставляются АО "Укрпочта" при условии заключения им в порядке, установленном Законом Украины "О публичных закупках" договоров с территориальными органами Пенсионного фонда Украины о предоставлении услуг по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в 2019 году.

Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта

Реализация этого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий, а также выплату заработной платы сотрудникам АО "Укрпочта".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсии, Укрпочта, Пенсия, Укрпошта, Правительство Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
03 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
04 День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления
05 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Поставки лекарств для онкобольных заблокированы по всей Украине
Поставки лекарств для онкобольных заблокированы
Нацбанк объяснил обвал курса доллара в Украине
Нацбанк объяснил обвал курса доллара в Украине
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий
Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь