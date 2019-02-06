Правительство обеспечило бесперебойную доставку пенсий "Укрпоштой"

Новости Бизнеса: Кабмин Украины принял решение по доставке пенсий Укрпочтой.

Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов "Укрпочте" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент.

Бюджетные средства, в пределах утвержденных ассигнований на 2019 год, предоставляются АО "Укрпочта" при условии заключения им в порядке, установленном Законом Украины "О публичных закупках" договоров с территориальными органами Пенсионного фонда Украины о предоставлении услуг по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в 2019 году.

Реализация этого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий, а также выплату заработной платы сотрудникам АО "Укрпочта".