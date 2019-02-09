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Власти Украины рассчитывают на масштабные инвестиции в 2020 году

Власти Украины рассчитывают на масштабные инвестиции в 2020 году
15:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2020 году власти рассчитывают на масштабное привлечение инвестиций в страну, которые приведут к росту соцвыплат.

Украинские власти рассчитывают на масштабное привлечение инвестиций в экономику страны в 2020 году, а уже в 2023 году Украина планирует подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог".

"В 2020 году рассчитываем на масштабное привлечение инвестиций в экономику. В 2021-22 годах благодаря инвестициям ощутимым станет увеличение зарплат, пенсий и соцвыплат тем, кто в них нуждается. А в 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО", - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, программа сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны, повышение уровня жизни ее граждан. 

Совет директоров МВФ по итогам заседания 19 декабря 2018 года утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены по итогам пересмотров программы в мае и сентябре 2019 года. Новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности

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Украина, Инвестиции, Прогноз, Петр Порошенко.
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