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В Украине ввели новые 500 гривень

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В Украине ввели новые 500 гривень
11:30 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

Новости Бизнеса: В Украине с сегодняшнего дня введены банкноты номиналом 500 грн с подписью Смолия.

Национальный банк Украины с 22 февраля вводит в оборот банкноты номиналом 500 гривень образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

Как сообщается на сайте регулятора, выпуск банкнот осуществляется для обеспечения наличного оборота в пределах планового на 2019 год выпуска и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из оборота банкнот соответствующего номинала. Отмечается, что банки будут принимать от клиентов банкноты номиналом 500 гривень образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений. Также сообщается, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись главы НБУ.

Купюра номиналом 500 грн образца 2015 года

 Справка. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории страны стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

НБУ вводит в обращение банкноты с подписью Смолия

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа.

Напоминаем, в Украине планируют ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят купюры

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НБУ, Банкноты, Яков Смолий, 500 грн.
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