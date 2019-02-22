НБУ: Объем операций с платежными картами вырос на треть

Новости Бизнеса: Доля безналичных операций с использованием платежных карт в 2018 году выросла на 5,8 п.п.

Доля безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 достигла 45,1%, что на 5,8 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2017 году (39,3%), констатируется в опубликованном Национальным банком Украины (НБУ) обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год.

Количество безналичных операций в минувшем году выросло почти на 33% по сравнению с 2017 годом и составило 3,1 млрд, объем - на 55,4%, до 1 трлн 297 млрд грн.

Наибольшее количество таких операций приходилось на расчеты в торговой сети - 51,2%.

В прошлом году наблюдался значительный рост объема Р2Р переводов. По сравнению с 2017 годом он увеличился вдвое - до 465 млрд грн с 220 млрд грн. Доля таких операций выросла на 9,5 п.п. и составила 35,8% общего объема безналичных операций.

Доля расчетов платежными картами в торговой сети снизилась на 2,6 п.п. - до 29,3% с 31,9%.

"В настоящее время Национальный банк изучает такие изменения в структуре безналичных операций и их возможное влияние на конъюнктуру платежного рынка, продолжая расширять показатели статистической отчетности по платежным картам", - отмечается в обзоре.

В 2018 сеть торговых платежных терминалов (POS) выросла на 20,2% по сравнению с 2017 годом - до 279 тыс. шт.

В настоящее время 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 - 70,2%). Каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной - 4 млн шт. (рост на 44,3% по сравнению с началом 2018).

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине работало 73 банка-участника карточных платежных систем. Общее количество эмитированных платежных карт в обращении на начало текущего года составляло 59,4 млн шт.