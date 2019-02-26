В активах Нацбанка более триллиона гривень после роста в 2018

Новости Бизнеса: Активы Национального банка Украины в 2018 году выросли на 2,4%, что составляет более 1 трлн грн.

Активы Национального банка Украины (НБУ) в 2018 году выросли на 2,4% и составили 1 трлн 51,013 млрд грн, соответствующие финпоказатели центробанк обнародовал в парламентском издании "Голос Украины" во вторник.

По его данным, сумма ценных бумаг нерезидентов в активах за минувший год выросла на 4,5% и составила 432,991 млрд грн, авуары и специальные права заимствования составили 100 млн грн, тогда как на начало 2018 года – 60,860 млрд грн.

Сумма средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах выросла в 4,6 раза и составила 116,681 млрд грн.

В структуре пассивов сумма средств государственных и других учреждений уменьшилась на 14,9% и составила 47,697 млрд грн, обязательства Нацбанка перед Международным валютным фондом сократились на 3,7% - до 77,462 млрд грн.

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента.