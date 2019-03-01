НБУ сделал еще один шаг на пути к валютной либерализации

Новости Бизнеса: Нацбанк снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами.

С 1 марта 2019 года норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом снижается с 50% до 30%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

"Валютная либерализация продолжается. В дополнение к около 30 валютным послаблениям, которые были введены в действие с 7 февраля, с сегодняшнего дня введено ещё одно. Начиная с 1 марта, норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом снижена с 50% до 30%" , - говорится в сообщении.

Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию в 2019 году. Конечная цель - снятие всех валютных ограничений, которые мешают бизнесу, и постепенный переход к режиму свободного движения капитала в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.