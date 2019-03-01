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Полмиллиарда евро: Украина получила еще один кредит под гарантию МБРР

Полмиллиарда евро: Украина получила еще один кредит под гарантию МБРР
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина получила полумиллиардный кредит под гарантии МБРР.

Украина привлекла второй кредит под гарантию Международного банка реконструкции и развития

Об этом сообщает Минфин.

28 февраля 2019 года Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под Гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

НБУ сделал еще один шаг на пути к валютной либерализации

По этому кредиту была использована вторая часть Гарантии МБРР общей суммой в размере 750 млн долл США.

Как сообщалось, 8 декабря 2018 года Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине кредитных гарантий на 750 миллионов долларов. 27 декабря были получен первый транш под гарантии Всемирного банка на общую сумму 349,3 миллиона евро.

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Кредит, Deutsche Bank, Транш, МБРР.
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