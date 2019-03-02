Госстат назвал 3 региона Украины с самыми высокими зарплатами

Новости Бизнеса: По данным Госстатистики, самый высокий уровень зарплаты зафиксирован в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

В январе самые высокие зарплаты в Украине получали работники в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 13 тыс. 721 грн. Далее идет Донецкая и Днепропетровская область - 10 тыс. 45 грн и 9 тыс. 654 грн соответственно.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области - 6 тыс. 958 грн, Херсонской - 7 тыс. 139 грн и Черниговской области - 7 тыс. 184 грн.

За месяц (январь 2019-го до декабря 2018 года) размер средней заработной платы в Украине уменьшился на 12,8%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на сайте Кабинета министров Украины опубликовано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что с 2016 года минимальна зарплата в Украине за последние 3 года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с 50 долларов до 150 долларов в 2019 году. По словам премьера, такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.