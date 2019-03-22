Граждане Украины в 2018 внесли в свои декларации 13,5 млрд грн

Новости Бизнеса: Украинцы задекларировали 13,5 млрд грн доходов за 2018 год, среди которых 1120 миллионеров.

Украинцы в рамках декларационной кампании-2019 задекларировали 13,5 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), из них 1120 плательщиков задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн.

Всего в рамках декларационной кампании граждане подали почти 100 тыс. деклараций о доходах за прошлый год.

В частности, задекларировано 269 млн грн налога на доходы физических лиц и 42,4 млн грн военного сбора, что на 36 млн грн и на 5 млн грн соответственно превышает показатели предыдущего года.

По данным Фискальной службы, по структуре доходов 35% от общего объема доходов миллионеры декларируют при получении доходов от операций по продаже (обмену) имущества, 24% - от получения других налогооблагаемых доходов (проценты банка, дивиденды и т.п.) и 20% - от предоставления имущества в аренду (субаренду).

Также сообщается, что количество граждан, которые в течение этого года задекларировали право на налоговую скидку, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до более 27 тыс. человек. Сумма скидки составляет почти 69 млн грн, что на 28% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.