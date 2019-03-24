Порошенко подсчитал, как выросла зарплата в долларовом эквиваленте за год

Новости Бизнеса: Президент Петр Порошенко отметил, что в период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года заработная плата в Украине выросла на 25% в долларовом эквиваленте.

Заработная плата в период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года выросла на 25% в долларовом эквиваленте. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национального развития Черновицкой области.

"Позиция борьбы с бедностью предусматривает, что средняя заработная плата в стране с декабря по декабрь выросла на 24,5%. Это те шаги, которые мы делаем для борьбы с бедностью. В условиях того, что в начале 2018 года курс доллара составлял 28,18, а сейчас он составляет 26,89. Курс не просто тот же, а еще и укрепился ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что рост заработной платы в валюте составляет примерно 25%.

"Вдобавок к этому инвесторы обеспечивают бесплатный проезд, питание, социальный пакет включая медицинское страхование", - рассказал президент.

Порошенко также отметил, что действенным шагом борьбы с бедностью является работа по повышению пенсий.

"Крупные компании выплачивают полностью "белую" заработную плату. Это приводит к росту ЕСВ и поступлений в пенсионный фонд. Поэтому мы решительны по улучшению инвестиционного климата", - добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что подсчетам украинцы в рамках декларационной кампании-2019 задекларировали 13,5 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в рамках декларационной кампании граждане подали почти 100 тыс. деклараций о доходах за прошлый год.