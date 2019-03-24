Правительство выплатит ряду граждан ежегодную денежную помощь

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины проинформировал, что до 5 мая 2019 года ряд категорий получат ежегодную денежную помощь.

На сайте правительства сообщается, что 20 марта 2019 Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований ".

Принятым документом устанавливаются размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жертвам нацистских преследований.

Итак, согласно принятому правительством решению выплату ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая в 2019 году предусмотрено в следующих размерах:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3850 гривен;

II группы - 3400 гривен;

III группы - 2950 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1295 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3850 гривен;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 840 гривен;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 гривен.

Напомним, в апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн. Единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн выплачивается пенсионерам, которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривень, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4173 грн.