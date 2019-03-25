Нацбанк Украины укрепил официальную гривню выше психологических отметок

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 марта, украинская гривна существенно прибавила в стоимости – на 30 копеек.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Нацбанк на 25 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696.0935 (22 марта – 2725.6311)

100 EUR – 3047.1249 (22 марта – 3103.6761)

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня подешевела к доллару США на 0,4%, но выросла к евро на 0,6%.

Как сообщалось, в пятницу, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,91 грн/долл., что на 20 копеек выше закрытия предыдущих торгов. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,32/30,35 грн/евро, что на 46 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.