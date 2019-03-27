8 небанковских финорганизаций получили валютные лицензии НБУ

Новости Бизнеса: НБУ выдал новые валютные лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям.

Национальный банк Украины начал переоформление валютных лицензий в соответствии с новым валютным законодательством, выдав первые лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям.

Как сообщается на сайте НБУ, новые лицензии получили финансовые компании "Альфа-Инвест Групп", "Финод", "Финансовый мир", "Конверсия", "Иноме Групп", "Смарт Финэксперт", "24 Онлайн", "Пост Финанс".

В НБУ отметили, что новые лицензии будут действовать бессрочно, в то время как прежние генеральные лицензии выдавались на срок до 3 лет. Также сообщается, что Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам рынка обмена валют.

Справка. С введением в действие с 7 февраля нового Закона "О валюте и валютных операциях" в Украине утратили силу порядка тридцати ограничений на валютном рынке. В частности, украинцы смогут покупать и продавать валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финучреждений, но и в почтовых отделениях.

Кроме того, новый закон разрешает оnline-покупку валюты физическими лицами.