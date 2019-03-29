Украинские гастарбайтеры "наработали" на 8,2% ВВП

Новости Бизнеса: По данным Нацбанка Украины, за весь прошлый год соотечественники перевели на украинские счета 10,8 млрд долл., работая за границей.

Украинские гастарбайтеры из разных стран мира заработали и отправили в страну почти 11 миллиардов долларов дохода. Официальная сумма переводов составляет 8,2% от общего ВВП. В подсчете использовались данные за 2018 год. Результат заработков превысил показатели 2017 года на 17%.

Кроме того, стало известно, где больше всего удалось реализоваться и заработать гражданам Украины. Согласно информации НБУ, больше всего валюты было переведено из Польши - 3,62 миллиарда американских долларов, как никогда опередив Россию. Восточное зарубежье помогло заработать украинцам всего 948 миллионов иностранной валюты, опустившись на второе место. Следует добавить, что по сравнению с 2015 годом перевод заработанных денег в РФ упал в два раза.

Третье место по экономической привлекательности для наших работников стала Америка. От туда за прошлый год украинцы перечислили домой 870 миллионов долларов. Кроме указанных стран, наши трудяги предпочитают уезжать на заработки в Чехию, Италию, Британию, Германию, на Кипр и др.