Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Небанковским финорганизациям разрешили устанавливать свой курс гривни

Небанковским финорганизациям разрешили устанавливать свой курс гривни
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: НБУ разрешил финансовым компаниям устанавливать собственный курс гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил небанковским финансовым учреждениям устанавливать собственный курс для пересчета в гривни переводов физических лиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ № 52 от 28 марта 2019 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое опубликовано на сайте центробанка в пятницу и вступает в силу 30 марта 2019 года.

Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором оно обслуживалось.

Кроме того, НБУ разрешил юрлицам-нерезидентам конвертировать все гривневые средства на лоро-счетах в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня. "Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля 2019 года уже было отменено требование предварительного резервирования гривни для покупки валюты (режим Т+1)", - говорится в сообщении центробанка.

8 небанковских финорганизаций получили валютные лицензии НБУ

Кроме этого, постановлением № 52 уточнены нормы по накоплению юридическими лицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору. Так, определено, что "очередная дата платежа" - это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентам, комиссиям, сборам и т.д.).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Курс гривни, Небанковские финорганизации, Конвертация валюты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь