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Смолий рассказал, какой уровень инфляции ожидается в Украине на конец года

Смолий рассказал, какой уровень инфляции ожидается в Украине на конец года
17:28 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Национальном банке Украины прогнозируют, что к концу 2019 года уровень инфляции в Украине снизится до 6%.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, что в соответствии с инфляционными прогнозами Нацбанка, уровень инфляции в стране до конца года снизится до 6%.

По словам Смолия, инфляция в прошлом году превысила как ожидания, так и целевой показатель. При этом, впервые за долгое время она находилась в пределах 10%.  

По мнению главы НБУ, такой результат удалось достичь благодаря повышению учетной ставки до 18%. Смолий заявил, что НБУ удалось сломать тенденцию, когда в 2015 году инфляция в Украине достигла больше 40%. В последствии, этот показатель удалось свести до значений, выраженных одной цифрой.  Смолий отметил, что жесткая монетарная политика доказала свою эффективность. 

Глава НБУ отметил, что в конце декабря 2018-го инфляция равнялась 9,8%. На конец февраля этого года она снизилась до 8,8%, что приближается к нашим ожиданиям. При этом, он отметил, что инфляция на уровне 6% все еще превышает целевой показатель, но имеет тенденцию к снижению. Ожидается, что уровень инфляции попадет в пределы целевого диапазона в первом квартале 2020 года.

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Смолий объяснил, что инфляция превышала ожидания Национального банка в 2017 и 2018 годах потому, что монетарная политика НБУ не имеет всеобъемлющего влияния на этот процесс.  Этому способствовали и другие факторы, такие как тарифы на жилищно-коммунальные услуги, ситуация на внешних рынках, напряженное положение вокруг возможных споров, например с Китаем, все эти факторы влияют на торговое сальдо Украины.

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НБУ, Прогноз, Уровень инфляции, Яков Смолий, На конец 2019 года в Украине.
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