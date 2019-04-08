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Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает

Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua 112.ua

Новости Бизнеса: В рейтинговом агентстве Fitch в своем отчете оценили гривну: к концу года она поднимется до уровня 28,86 грн, а в следующем году превысит 30-гривенный порог.

Гривна в 2019 году, вероятно, будет стоить 28,86 гривны за доллар, говорится в недавнем аналитическом отчете Fitch относительно кредитного рейтинга Нафтогаза. Согласно прогнозам в 2020 году доллар подорожает еще больше. Так, курс должен вырасти до 30,6 гривны за доллар.

От чего зависит курс национальной валюты в Украине? Он зависит от ряда факторов, в частности торгового баланса Украины. Когда объемы экспорта товаров и услуг из страны превышают объемы импорта, валюты в стране становится больше, а ее стоимость падает. На курс влияют объемы валютных заимствований Украины, мировые цены на нефть и газ, цены на ключевые товары украинского экспорта и объемы денежных переводов мигрантов.

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В свою очередь, глава Совета Нацбанка прогнозировал, что этим летом курс иностранных валют в Украине может несколько возрасти, однако уже осенью валюта должна стабилизироваться, а гривна укрепиться. К слову, Нацбанк пополняет международные валютные резервы для того, чтобы иметь возможность рассчитываться по внешним государственным долгам. Так, на погашение государственного долга в 2019 году Украина потратит около 40% бюджета. Сейчас объем государственного долга Украины составляет 78,3 миллиарда долларов.

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Газ, Гривна, Fitch, Доллар, Нефть, Нафтогаз, Нацбанк, Валюта, Курс, Рейтинг, Прогноз, Нацвалюта, Обмен.
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