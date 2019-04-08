НБУ ввел новый функционал для усиления безопасности

Новости Бизнеса: Программное обеспечение позволяет последовательно накладывать на депозитарные распоряжение электронные подписи двух уполномоченных лиц-распорядителей счета.

Национальный банк Украины (НБУ) ввел для депозитарных учреждений новый функционал, который обеспечивает двойной контроль за операциями с ценными бумагами. Как говорится в сообщении на сайте НБУ, новое программное обеспечение позволяет последовательно накладывать на депозитарные распоряжение электронные подписи двух уполномоченных лиц-распорядителей счета (так называемый принцип "четырех глаз").

Как отмечает регулятор, двойной контроль при проведении операций уже давно является неотъемлемой частью систем перевода денежных средств, но в системах депозитарного учета в Украине он внедрен впервые.

"Новый функционал позволяет депозитарным учреждениям осуществлять оперативный контроль за проведением учетных операций и снижает операционные риски при их выполнения, в том числе минимизируя риски механических ошибок и "человеческого" фактора. Это будет способствовать повышению защиты информации в системе депозитарного учета и надежности ее функционирования", - говорится в сообщении.

Функционал разработан в соответствии с мировыми стандартами проведения депозитарных операций с финансовыми активами. Использование нового программного обеспечения не является обязательным для депозитарных учреждений. Доступ к нему будет предоставляться по запросу депозитарного учреждения, говорится в сообщении.