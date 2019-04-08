Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты населением через банки превысила ее продажу впервые с декабря прошлого года, когда украинцы купили в банках на 110,1 млн долл. больше, чем продали.
В то же время, показатель продажи валюты населением через банки с начала года – за первый квартал - остается выше покупки на 161,6 млн долл. Украинцы в декабре 2018 года купили через банковскую систему на 110 млн долл. наличной больше иностранной валюты, чем продали, однако в целом за год продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.
Ранее сообщалось, что гривна укрепилась на рынке. "По гривне нормальная динамика - она укрепляется. Настроения на внешних рынках в целом хорошие", - прокомментировал состояние нацвалюты специалист Dragon Capital Сергей Фурса в момент роста курса. В свою очередь глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек объяснил, что такая положительная "погода" на рынке наблюдается традиционно в первом полугодии. "Если в Украине сохранится мир и спокойствие, то есть, не будет нарастания внешней агрессии, и состоятся демократичные выборы, оснований для беспокойства нет", - сказал он.