Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Новости Бизнеса: Украинцы в марте купили через банковскую систему 1,137 млрд долл., или на 77,3 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем продали.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты населением через банки превысила ее продажу впервые с декабря прошлого года, когда украинцы купили в банках на 110,1 млн долл. больше, чем продали.

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки с начала года – за первый квартал - остается выше покупки на 161,6 млн долл. Украинцы в декабре 2018 года купили через банковскую систему на 110 млн долл. наличной больше иностранной валюты, чем продали, однако в целом за год продажа валюты населением через банки превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.

Ранее сообщалось, что гривна укрепилась на рынке. "По гривне нормальная динамика - она укрепляется. Настроения на внешних рынках в целом хорошие", - прокомментировал состояние нацвалюты специалист Dragon Capital Сергей Фурса в момент роста курса. В свою очередь глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек объяснил, что такая положительная "погода" на рынке наблюдается традиционно в первом полугодии. "Если в Украине сохранится мир и спокойствие, то есть, не будет нарастания внешней агрессии, и состоятся демократичные выборы, оснований для беспокойства нет", - сказал он.