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Заробитчане перевели в Украину рекордные 14 миллиардов долларов

Заробитчане перевели в Украину рекордные 14 миллиардов долларов
12:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В 2018 году денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли рекордного уровня.

За прошлый год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов что на 19% больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в данных Всемирного банка.

Так, Украина стала лидером по входящих денежных переводах в регионе, обогнав Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

"Этот всплеск в Украине отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, также как и рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов", — говорится в сообщении.

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В целом в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило 59 млрд долларов. Из этих средств почти четверть переводов поступили именно в Украину.

Лидером среди получателей денежных переводов во всем мире в прошлом году стала Индия — в эту страну поступило 79 млрд долл. Далее следуют: Китай (67 млрд долл), Мексика (36 млрд долл), Филиппины (34 млрд долл) и Египет (29 млрд долл).

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Всемирный банк, Валюта, Заробитчане, Денежные переводы.
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